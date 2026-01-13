A Cuneo si celebrano i 90 anni della "Pastrengo": inaugurata oggi la mostra al Palazzo Samone [VIDEO E FOTO]

Si è svolta oggi, martedì 13 gennaio, la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 90 anni della Divisione Interregionale Carabinieri "Pastrengo" presso il Salone d'Onore del Palazzo Municipale di Cuneo.

Dopo i saluti istituzionali della prima cittadina Patrizia Manassero, il Colonnello Piras ha illustrato i numerosi progetti avviati in concomitanza con la mostra: "Un caffè con il Carabiniere" (dal 14 gennaio al 2 febbraio), incontri riservati in un ambiente circoscritto e senza rumore della Stazione di Cuneo prenotabili via email o SMS; "Il Carabiniere racconta agli studenti", uno 'spettacolo' di un'ora e mezza realizzato con materiali multimediali che raccontano la figura del carabiniere nella nostra cultura; "Open day: diventa un Carabiniere" negli istituti scolastici e "Dalla parte di chi soffre", visite presso RSA, ospedali e comunità.

A seguire, l'intervento del Generale Galletta, che ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di "creare contatto con la popolazione e quella conoscenza reciproca che può costruire le basi per fiducia e collaborazione". Ha inoltre ricordato due legami storici tra l'Arma e il territorio cuneese: la nascita del Generale Dalla Chiesa a Saluzzo e Giovanni Boccaccio Scapaccino, primo caduto dell'Arma in provincia di Cuneo.

Nel Salone erano presenti anche il presidente della Provincia Luca Robaldo, il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, l'assessore alla Cultura Cristina Clerico e i rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Al termine della conferenza stampa ci si è trasferiti presso il Palazzo Samone per l'inaugurazione ufficiale della mostra con il tradizionale taglio del nastro, reciso dal Generale Galletta. "La Pastrengo – 90 anni di gloria", curata dall'art director Rossella Ferrario con i testi del giornalista Andrea Pamparana, sarà visitabile gratuitamente fino al 2 febbraio, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 18.30.

Il percorso espositivo, costruito attraverso pannelli rimovibili e strutture autoportanti in alluminio con teli a stampa museale di ultima generazione, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso le tappe fondamentali dell’impegno istituzionale della Divisione Pastrengo, a partire dalla celebre carica del 1848 nella battaglia omonima, divenuta simbolo di coraggio e lealtà e ispiratrice del nome attribuito alla Divisione nel 1936.

Fotografie d’epoca, elaborazioni grafiche e testi didascalici di facile lettura rendono il racconto immediato e coinvolgente, unendo rigore storico e capacità divulgativa, anche grazie ai QR code posizionati sui vari pannelli, utili per la fruizione online.