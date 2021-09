Proseguono gli interventi per la palestra comunale di Crava

Si avvicina la conclusione dei lavori alla palestra comunale di Rocca de' Baldi, nel plesso scolastico di Crava.

Dopo la conclusione dei lavori di miglioramento sismico, si sta procedendo con gli interventi di efficientamento energetico, il cui termine è previsto per il mese di novembre.

"Si sono registrate difficoltà di approvvigionamento delle materie prime" - spiegano dall'amministrazione comunale - "delle attrezzature necessarie per gli interventi, come i ponteggi, senza contare la non facile concomitanza della tipologia dei lavori stanno interessando l'avvio dell'anno scolastico. Ovviamente auspicando che il termine dell'intervento avvenga il prima possibile, confidiamo nella possibilità di poter usufruire dei locali, conclusi gli interventi esterni, con accesso in sicurezza mentre si ultimeranno le attività esterne. Abbiamo a disposizione altre strutture per svolgere attività fisica all'aperto, oltre all'area prospiciente le scuole, la zona degli impianti sportivi con la struttura coperta esterna della Bocciofila Comunale".