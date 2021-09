Rimpasto nella Giunta di Garessio, nominati assessori Paola Gula e Pierandrea Camelia

Rimpasto nella Giunta comunale di Garessio. Dopo le dimissioni degli assessori Lara Sappa e Roberto Sandini, ieri sera, martedì 14 settembre, il Sindaco ha svelato i nomi dei nuovi componenti della Giunta.

Si tratta di Paola Gula, giornalista e scrittrice enogastronomica, ex assessore alle manifestazioni del comune di Ceva e Pierandrea Camelia, giornalista e consigliere comunale, da sempre attivo nel mondo delle associazioni e dello sport.

Paola Gula, nominata come assessore esterno, si occuperà di comunicazione, rapporti con le istituzioni, organizzazione e promozione di eventi; mentre a Pierandrea Camelia sono state affidate le deleghe al decoro urbano, verde pubblico, sport, cimiteri e servizi demografici.

"Camelia, già consigliere, è da sempre impegnato con le associazioni, nello sport e in tutte le attività del paese, di cui conosce non solo i punti di forza ma anche le problematiche" - spiega il sindaco Ferruccio Fazio - "è una figura chiave per intercettare le necessità su cui intervenire. Paola Gula ha un alto profilo professionale, in passato ha svolto un grande lavoro per la Mostra del Fungo di Ceva e riteniamo che a anche Garessio abbia grandi potenzialità legate al settore agroalimentare, come la castagna, e turistiche, che per essere valorizzate hanno bisogno di una persona con esperienza e competenza nel campo".