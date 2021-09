Da oggi è possibile presentare la domanda dei buoni spesa per i residenti di Manta

L'Amministrazione comunale mantese comunica che da oggi lunedì 20 settembre sarà possibile presentare la domanda per i buoni spesa a favore dei nuclei di residenti in stato di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.



I nuclei familiari interessati dovranno far pervenire l'autocertificazione allegata al Comune di Manta presso l'ufficio di Area Amministrativa Finanziaria: la

consegna dovrà avvenire di persona ed esclusivamente previo appuntamento

telefonico al n. 0175-750457 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore

9 alle ore 13.



All'autocertificazione occorre allegare copia di un documento di identità e l'informativa privacy entrambi firmati.



Il termine ultimo per presentare la documentazione sopra indicata deve avvenire entro e non oltre Martedì 12 ottobre 2021.



Trasmettiamo il link dove sarà possibile scaricare la documentazione da

presentare: https://www.comune.manta.cn.it/archivio/news/BUONI-SPESA-

PER-GENERI-ALIMENTARI-IN-FAVORE-DI-NUCLEI-RESIDENTI-IN-STATO-

DI-FABBISOGNO-A-CAUSA-DELL_EMERGENZA-COVID19_1157.asp