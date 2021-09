Lutto a Venasca: è scomparsa la benzinaia Viola Gjecaj

In lutto la comunità di Venasca e di tutta la valle Varaita per la scomparsa di Viola Gjecaj in Isaia.



Originaria dell'Albania - dove la salma verrà rimpatriata a seguito del funerale -, aveva 49 anni e faceva la benzinaia.



L'estremo saluto avrà luogo domani (martedì 21 settembre) alle 14.30, con partenza dall'abitazione di via Morbiducci. Rosario stasera alle 18.30, nella locale chiesa parrocchiale.



Viola lascia il marito Aldo, la madre Maria e le sorelle con cognati e nipoti.