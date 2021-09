Fossano: un successo la conclusione dell'Anima Festival con il doppio sold-out di Max Pezzali

Si è conclusa con il botto l'Estate Fossanese. Doppio appuntamento e doppio sold out con Max Pezzali ai piedi del Castello degli Acaja per un salto negli anni '90 con le ultime due date del suo tour "Max 20" organizzato dall'Associazione Arturo Toscanini nell'ambito dell'Anima Festival con il contributo e la compartecipazione del Comune di Fossano.



È stata la conclusione della sesta edizione dell'Anima Festival che ha portato quest'estate a Cervere, Limone Piemonte e Fossano artisti del calibro di Gianna Nannini, Antonello Venditti, Noemi, Annalisa, Francesco de Gregori, Piero Pelù, Sangiovanni, Max Pezzali.



«Ringraziamo gli sponsor e i partner, sia pubblici che privati, in primis le Fondazione Bancarie, la Regione Piemonte, i Comuni di Fossano e Limone Piemonte assieme alle tante aziende e attività commerciali che hanno creduto anche quest'anno nel nostro progetto» il commento dei fratelli Ivan e Natascia Chiarlo.



Ringraziamenti a cui si unisce il Sindaco di Fossano Dario Tallone: «Ringrazio i fratelli Chiarlo per aver reso, ancora una volta, Fossano la città più attiva della provincia di Cuneo con ospiti della grande musica pop, ma ringrazio anche la Fondazione Fossano Musica con il Presidente Riorda per aver portato a Fossano un'estate di musica d'orchestra e per essere sempre stati presenti per la gestione logistica di tutti gli eventi nella suggestiva location di Piazza Castello. Ringrazio poi chi ha allestito l'arena, chi ha a vario titolo collarato per la riuscita degli eventi, gli sponsor e per ultimo il ringraziamento più importante va a tutti i volontari di tutte le associazioni di volontariato che hanno gestito la sicurezza dettata dalle normative Covid-19. A tal proposito invito tutta la cittadinanza a partecipare alla grande festa della Protezione Civile in occasione del ventennale della fondazione del gruppo cittadino che è in programma in piazza Castello venerdì, sabato e domenica».