Alba, il giallo piemontese tra Torino e Langhe al centro del ciclo del Rotary

Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 18, il Palazzo Banca d’Alba ha ospitato il secondo appuntamento del nuovo ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo”, promosso dal Rotary Club Alba – quest’anno a cura della rotariana Paola Ferrero – in collaborazione con Banca d’Alba. L’incontro, organizzato insieme al Lions Club Alba Langhe, ha proposto un dialogo dedicato al tema “La letteratura gialla in Piemonte”, con protagonisti Alice Basso e Maurizio Blini.

A moderare la conversazione sono stati Tommaso Lo Russo, ideatore di “Rosa in Giallo e Noir” e presidente del Lions Club Alba Langhe, e Maria Carla Mantovani, presidente dell’Immagine pubblica del Rotary Club Alba. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alla Cultura Caterina Pasini e l’introduzione della presidente del Rotary Club Alba Piera Arata, il pubblico è stato accompagnato dentro due modi diversi e complementari di raccontare il genere investigativo.

Alice Basso, scrittrice torinese con una formazione in Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa e un percorso che intreccia scrittura, musica e sceneggiatura, ha restituito l’immagine di una Torino “romantica”, culla di idee, paesaggi e storie spesso nascoste. Nei suoi romanzi – dalle saghe dedicate a Vani Sarca fino all’ultima fatica “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” – i protagonisti non sono investigatori di professione, ma figure laterali e quotidiane, come ghost-writer, dattilografe o appassionate di enigmistica, chiamate a misurarsi con il mistero.

Di segno diverso lo sguardo di Maurizio Blini, ex commissario della Polizia di Stato con oltre trent’anni di servizio alle spalle e autore di più di venti romanzi. Nei suoi libri, tra cui “Di rabbia e di vento” e “Delitto sotto la Mole”, emerge una Torino più dura, segnata dalle ombre della criminalità e da un racconto che non fa sconti sugli aspetti più crudi della realtà. Nei suoi protagonisti, appartenenti alle forze dell’ordine, pesa l’esperienza diretta e una forte attenzione all’aspetto procedurale delle indagini.

Pur partendo da visioni differenti, entrambi gli autori hanno sottolineato come la costruzione del giallo richieda rigore, documentazione e attenzione al dettaglio, elementi indispensabili per rendere credibile l’indagine agli occhi del lettore. Un confronto che ha coinvolto attivamente il pubblico in sala, proseguito poi nel dialogo diretto durante il firmacopie.

Prima dell’incontro, i soci del Rotary e del Lions Club albesi hanno avuto modo di visitare la mostra dedicata al calco della Pietà di Michelangelo, ospitata negli spazi del Palazzo Banca d’Alba. La serata si è conclusa con la consueta conviviale all’Osteria del Vecchio Gallo, alla presenza, oltre che dei relatori e dei soci dei due club cittadini, anche di Alvaro Camagarco, ospite del Rotary Club San Paolo (Brasile), che ha scambiato il gagliardetto con la presidente Piera Arata.

L’incontro è disponibile nella sezione Live del canale YouTube del Rotary Club Alba.

Il prossimo appuntamento del ciclo “Pronti ad agire, insieme possiamo” è in programma martedì 13 gennaio 2026, con la relazione “Il tango della vita – Viaggio nel Parkinson” a cura di Claudio Rabbia, moderata dal dottor Giovanni Asteggiano.