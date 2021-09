Luca Occelli in prima nazionale al Teatro Civico di Busca

Venerdì 24 settembre alle 21 il palco de Teatro Civico ospiterà “Quattro storie in croce”, una prima nazionale scritta e interpretata da Luca Occelli, per “Come sassi nell’acqua – Reloaded”, la stagione di Teatro condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro.



In scena Luca Occelli, attore, narratore e cantastorie, porta le sue storie, tenere e ruvide, garantendo agli spettatori divertimento e struggimento, tra giochi di parole e un senso al limite del nonsense, in una lingua intarsiata di dialetto piemontese, che profuma le stanze e colorisce le parole.



“Le Langhe di notte fanno paura. Ma anche di giorno non scherzano. E anche quelli che le abitano non scherzano. E forse è proprio questo che fa più paura. I volti. Le voci. E quel paesino delle langhe dove, non a caso, sono nato…”



Il costo dei biglietti della stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” resta invariato a 13 euro, con le consuete riduzioni, nonostante la contingentazione dei teatri che riduce notevolmente i posti disponibili. Anche per questo motivo è caldamente consigliata la prenotazione ai singoli eventi, chiamando lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30.