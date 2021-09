Torna anche nel cuneese l'appuntamento "Città e cattedrali a porte aperte"

Città e Cattedrali, ideato da Fondazione CRT e dalle diocesi del territorio, è un piano di valorizzazione di oltre 500 luoghi di storia e di arte sacra aperti e fruibili sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Mostre, percorsi di visita e itinerari tematici, conferenze, progetti di welfare culturale coinvolgeranno i visitatori in un fitto ed interessante programma, che si sviluppa lungo tutto il mese di settembre.

In occasione delle giornate europee del patrimonio culturale organizzate nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre, torna l’appuntamento di “Città e Cattedrali a porte aperte”, con l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei diocesani che fanno parte del piano di valorizzazione.

Protagonisti di Cultura a porte aperte sono gli oltre 2000 volontari che lungo tutto l’anno garantiscono l’accoglienza e la valorizzazione dei beni ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta, luoghi carichi di storia e arte sacra organizzati in itinerari di visita geografici e tematici.

Le aperture e le visite verranno condotte nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid: pertanto le spiegazioni dei siti verranno fornite all’esterno del bene e in seguito i visitatori potranno accedere uno alla volta all’interno. Per l’accesso ai musei è necessario essere muniti di Greenpass.

Quest’anno la diocesi di Cuneo propone una serie di aperture di chiese e siti che, salvo ove diversamente indicato, sono a accesso gratuito:

CUNEO

Museo Diocesano San Sebastiano Cuneo

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Ingresso a pagamento (biglietto a offerta libera)

Prenotazione obbligatoria: direzione 353 4261755

CUNEO

Chiesa della Confraternita della Santa Croce

25 e 26 settembre 15.00 -18.00 (turno di visita alle 15.00 e alle 16.30)

Ingresso con offerta libera per restauri

Prenotazione obbligatoria: Michelangelo Cometto 3405089387

CERVASCA

San Maurizio e Madonna degli Alpini

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Ass. ne Vivere Cervasca 3297317740

CERVASCA

San Michele

25 e 26 settembre 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Ass. ne Vivere Cervasca 3297317740

DEMONTE

Parrocchia di San Donato, confraternita di San Giovanni Decollato, confraternita Santa Croce

25 e 26 settembre 15.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: ass.ne Gli amici di Demonte 3382086992

DEMONTE

Festiona, Chiesa parrocchiale di Santa Margherita

25 settembre 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Gianluca Comba 3357754672

MOIOLA

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e cappella dell'Assunta

25 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Marco Bruno 3395310068

CASTELLETTO STURA

Cappella di San Bernardo

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Gemma Ghigo 3477930967

MONTANERA

Cappella dell'Assunta o della Madonna Lunga

25 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Andreana Giubergia 3387942764

MELLANA

Santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa

25 e 26 settembre 14.30 - 16.30

Prenotazione obbligatoria: Laura Calcagno 3313996437

FONTANELLE

Santuario Regina Pacis

25 e 26 settembre 14.30 - 16.30

Prenotazione obbligatoria: Cinzia Racca 3497415593

Prenotazione obbligatoria: Michele Giordano 3463048646

BORGO SAN DALMAZZO

Museo dell'Abbazia di Pedona

25 e 26 settembre 15.00 - 18.00

Ingresso a pagamento su appuntamento (Biglietto intero:€ 5; Biglietti ridotti € 3 (da 15 a 26 anni, Abbonamento Musei Piemonte);€ 2 minori di 15 anni

Prenotazione obbligatoria: Ass.ne Pedo Dalmatia 3470432200 - 3285851710

BORGO SAN DALMAZZO

Santuario di Monserrato

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

PIETRAPORZIO

Chiesa di Maria Vergine Assunta, fraz.ne Pontebernardo

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Stefano Martini 3356521740

PIETRAPORZIO

Chiesa di Santo Stefano

25 e 26 settembre 10.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00

Prenotazione obbligatoria: Stefano Martini 3356521740