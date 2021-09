"Crescere è donare": al via il nuovo progetto della Fidas Monregalese per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue

Domenica 19 settembre, in occasione della consegna della Costituzione ai neo diciottenni villanovesi, ha avuto inizio il progetto “Crescere è donare” dei donatori di sangue della Fidas Monregalese.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i neo maggiorenni alla cultura della donazione ricordando loro il bene che si può realizzare decidendo in modo responsabile di tendere il braccio. Il progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Villanova che ha accolto i potenziali donatori nel giorno di consegna delle Costituzioni: un momento simbolico nato per accogliere i nuovi cittadini nel momento di raggiungimento della maggiore età.

L’evento si è sviluppato nel parco del Comune alla presenza del Sindaco Michelangelo Turco e del vicesindaco Michele Pianetta. “Abbiamo parlato direttamente ai giovani villanovesi - spiega Elia Vazquez, capogruppo di Villanova e vicepresidente della Fidas Monregalese - per renderli consapevoli di quanto un gesto semplice ma ricco di significato come donare il sangue possa davvero fare la differenza per un’altra persona. I giovani oggi hanno una grande responsabilità: sono divenuti a pieno titolo parte di una comunità e ci auguriamo che continueranno la tradizione che ha reso il nostro sistema sangue uno tra i migliori e più sicuri al mondo. Siamo certi che i villanovesi non ci deluderanno e come i loro genitori e nonni continueranno a credere nel valore della solidarietà per una donazione che sia sempre anonima, gratuita e volontaria”. Il progetto “Crescere è donare” sarà replicato in molti paesi del Monregalese con le stesse finalità e seguendo una logica di collaborazione con le Amministrazioni comunali per il bene della società civile. Al termine dell’iniziativa a tutti i diciottenni di Villanova è stato consegnato un foglio illustrativo dell’iniziativa e un piccolo gadget per i loro progetti futuri.