Consegnate le nuove divise ai volontari della Squadra ANA di Protezione Civile di Racconigi

Nella mattinata di mercoledì 22 settembre, nella sala Consiliare del Municipio, il Sindaco Valerio Oderda ed il Vicesindaco Tribaudino Alessandro hanno consegnato al Caposquadra della Protezione Civile ANA di Racconigi, sig. Castucci Mario, le nuove divise per i volontari, composte dal giubbotto e pantaloni da intervento, zainetto, cappellino e mascherine.



Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i componenti della locale Squadra ANA di Protezione Civile di Racconigi, composta da 19 volontari (15 di Racconigi, 2 di Cavallermaggiore e 2 di Moncalieri), sempre disponibili in caso di emergenza, come ad esempio la massiccia presenza in occasione delle recenti alluvioni di Limone Piemonte, Garessio e Alessandria, ma anche per interventi minori, ma di estrema importanza per la realtà cittadina, quali la recente pulizia del cortile interno della scuola Elementare, della siepe che delimita il Campo sportivo del Racco86, l’intervento di potatura infestanti e erbacce cinta del Castello in Via Stramiano, pulizia della Bealera confinante con l’Ex Neuro in Via Lobetto e dei rifiuti presenti nella bealera in Strada Antica per Carmagnola.



Il Caposquadra Mario Castucci rinnova l’invito ai cittadini maggiorenni che vogliono fare del bene alla comunità, rendendosi disponibili a dare proprio aiuto nei momenti di bisogno e in occasioni di grandi emergenze. Uno dei modi è proprio iscrivendosi alla locale Squadra ANA di Protezione Civile di Racconigi (per info tel. 334.9149438). Perché si diventa volontari? Il Caposquadra precisa: “Si diventa volontari per aiutare la Ns comunità, per aiutare a salvaguardare il territorio dove viviamo, per fare parte di un gruppo, per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze nazionali e soprattutto perché fare volontariato è una delle più belle esperienze che si possa fare”.