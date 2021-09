Saluzzo: al via la convenzione mensa

ll Comune di Saluzzo ha stabilito di procedere, come è già avvenuto per il triennio 2019- 2021, all’affidamento a terzi, per il triennio 2022-2024, del servizio non esclusivo di mensa diretto al proprio personale dipendente presso bar, gastronomie, esercizi di ristorazione e di commercio al dettaglio di generi alimentari convenzionati, ed è stato conseguentemente disposto l’avvio della procedura di convenzionamento con gli esercizi del territorio interessati.

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza di convenzionamento gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nell’avviso (che si può consultare e scaricare sul sito internet del Comune di Saluzzo insieme ad altra documentazione aggiuntiva), che esercitano l’attività in locali idonei collocati sul territorio del Comune di Saluzzo o di Comuni distanti non oltre 20 km da Saluzzo. Le istanze degli esercenti vanno presentate al Comune utilizzando l’apposito modulo caricato sulla pagina web comunale, entro il 31 ottobre 2021.

L'esercente convenzionato dovrà corrispondere – a fronte della presentazione da parte del dipendente del Comune di Saluzzo di un apposito titolo autorizzativo del valore nominale di € 6,50 (euro sei/50) – una consumazione o una fornitura di generi alimentari di pari valore secondo il prezzo di vendita, comprensivo di Iva, praticato al pubblico. Il Comune di Saluzzo riconoscerà all’esercente convenzionato un importo ridotto del 5 % (cinque per cento) rispetto al valore nominale sopra indicato – comprensivo di Iva con aliquota agevolata al 10% ai sensi della voce n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 – per ogni titolo autorizzativo presentato dai propri dipendenti. Il valore nominale del titolo autorizzativo potrà essere aumentato dal Comune e comunicato all’esercente convenzionato.