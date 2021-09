A Busca abilitati all'uso del defibrillatore circa 1000 abitanti su 10mila

Ieri sera si è tenuto un nuovo corso di formazione del progetto Persone di Cuore - Busca Città Cardioprotetta, voluto dal Comune insieme con la Cri Busca.

Le iscrizioni hanno raggiunto in poco tempo il numero massimo di posti disponibili: “Cercheremo - dice il consigliere comunale delegato alla Sanità e medico volontario della Cri Jacopo Giamello, curatore dell’iniziativa - di organizzare prossimamente nuovi appuntamenti, perché con grande rammarico abbiamo dovuto rimandare diverse richieste. Certamente, possiamo dire che a Busca il messaggio del progetto è stato recepito perfettamente e in molti sono consapevoli di quanto sia importante avere una conoscenza base delle tecniche salvavita, dal massaggio cardiaco, all’uso del defibrillatore automatico esterno alle manovre di disostruzione delle vie aeree. Contando anche i volontari della Cri Busca, in tutto fino ad oggi gli abilitati buschesi all’uso dei Dae sono un migliaio, oltre il 10% della popolazione, esclusi i bambini: questi numeri insieme a quello delle postazioni dei defibrillatori ad uso pubblico, che sono ora 18, fanno di Busca un esempio nel panorama nazionale”.