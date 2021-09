“Da cortile a cortile 2021” in versione inedita con la polenta e salsiccia degli Alpini di Bra

Nel primo fine settimana di ottobre avrà luogo la tradizionale manifestazione alla scoperta dei più bei cortili braidesi.

Per molti anni gli Alpini dell’Associazione Nazionale Alpini di Bra sono stati coinvolti a “Da cortile a cortile” come volontari nella distribuzione di cibi e bevande nelle varie tappe del percorso pedonale che svela, per un fine settimane, gli angoli più belli e talvolta celati della città.

L’edizione 2021 si arricchisce di un’importante novità per i visitatori: in alternativa (o in aggiunta, per i più golosi!) al tipico menù proposto dall’organizzazione dell’evento sarà presente uno spazio gastronomico allestito dagli Alpini, con la collaborazione del Comune di Bra, in corso Garibaldi nei pressi dei portici di fronte all’incrocio con via Mendicità.

Qui sarà infatti possibile degustare l’immancabile specialità culinaria alpina: polenta e salsiccia di Bra innaffiate da un buon bicchiere di vino. Il tutto cucinato nella mattina dalle penne nere seguendo il rituale della cottura a fuoco lento nel grande paiolo.

I piatti verranno serviti a partire dalle ore 12 con la possibilità di consumarli in loco nelle tavolate preallestite e in totale rispetto delle misure anticovid.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti.