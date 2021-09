Una studentessa del Bodoni ci parla dell'esperienza con la borsa-studio di “Richi-ama la cultura"

Mi chiamo Beatrice Burcul, frequento la classe 4ª A del Liceo Scientifico "G.B. Bodoni" di Saluzzo.



Quest'anno ho partecipato al bando per l’assegnazione di una borsa-studio dell'associazione “Richi-ama la cultura".



Essa è un’associazione senza scopo di lucro, creata per ricordare il signor Riccardo Pittavino, mancato nel maggio 2015 e membro della compagnia teatrale «Primoatto» di Saluzzo.



Uno degli obiettivi dell’associazione consiste nel raccogliere fondi da destinare alla creazione di borse di studio per ragazzi dotati e desiderosi di studiare, per dare loro l'opportunità di assaporare al meglio gli anni delle superiori e incamminarsi con fiducia verso l'Università.



È un modo concreto per ricordare Riccardo e onorare la sua persona, la sua curiosità, la sua sete di conoscenza e la sua cultura.



Il bando ha una base meritocratica, dal momento che vengono premiati gli studenti dotati di eccellente media scolastica.



Mi è stata anche richiesta una presentazione personale a proposito dei miei interessi, nonché dei miei progetti futuri. Infatti si propone di aiutare i giovani nel percorso da loro intrapreso.



Decisamente l'ottenimento di questa borsa di studio mi avvicina sempre di più al mio desiderio di frequentare la facoltà di Medicina, e l'impegno e la dedizione dimostrate in questi anni hanno dato frutti.



Colgo l'occasione per ringraziare la presidente dell'associazione "Richi-ama la cultura" Stefania Mondino, e la professoressa Candida Dalla Rosa, per il suo supporto ed il suo contributo.



Beatrice Burcul

4^A

Liceo Bodoni - Saluzzo