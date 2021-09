La Croce Verde è cittadina onoraria di Saluzzo

E’ stata conferita questa mattina (domenica 26 settembre) la Cittadinanza onoraria di Saluzzo alla Croce Verde e sono stati consegnati attestati di riconoscenza a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile cittadine (CVP, ANA, ANC, SOCCORSO RADIO, AIB VALLE BRONDA).

“Uno degli ingredienti delle comunità coese è la sussidiarietà. La capacità di cooperare tra gli enti pubblici e tra pubblico e privato, specie il privato- ha sottolineato il sindaco Mauro Calderoni.

La cittadinanza onoraria alla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Saluzzo "per lo spirito di abnegazione, il generoso e disinteressato servizio profuso per la cittadinanza, in particolar modo nel difficile e imprevedibile contesto dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19".

La cerimonia ufficiale si è svolta nella sede del sodalizio in via Volontari del Soccorso a Saluzzo, in occasione dell’annuale festa dell'associazione, in cui sono stati premiati i volontari con maggiori anni di servizio.

Michele Isoardi, presidente Croce Verde "Siamo orgogliosi che Saluzzo ci abbia insignito di una così grande onorificenza. Un riconoscimento per i 42 anni della nostra storia e al servizio dei cittadini e per l’impegno di tutti i volontari e dipendenti che negli anni si sono succeduti. Dedichiamo la cittadinanza onoraria ai nostri soci fondatori, se la Croce Verde oggi è un’importante realtà del soccorso lo dobbiamo a loro. Ringrazio a nome di tutti i dipendenti e volontari per l’attestato di stima da parte del Comune, in particolare nella persona del sindaco Mauro Calderoni e di tutto il Consiglio comunale. La Croce Verde è a fianco dei saluzzesi e lo sarà sempre".