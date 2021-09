La città di Borgo San Dalmazzo celebra i donatori

Giovedì 21 ottobre, dalle ore 8 alle ore 11 è prevista l’apertura della sala prelievi a Borgo San Dalmazzo.

Al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della normativa covid-19 i donatori dovranno prenotarsi al numero 0171/642291 (centralino prenotazione dell’Ospedale di Cuneo) che organizzerà la tempistica.

La mattina, prima della donazione, è consigliabile assumere una leggera colazione.

Al termine del prelievo ve ne sarà offerta una abbondante. Vista la ripresa delle normali attività ospedaliere e la contemporanea diminuzione delle donazioni dovuta al periodo estivo, si invitano i donatori a presentarsi numerosi per questo importante gesto di solidarietà. La prossima apertura della sala prelievi a Borgo San Dalmazzo sarà a gennaio in data da destinarsi.

Domenica 3 ottobre avrà luogo l’annuale Festa dei donatori. Alle ore 9.30 una delegazione si recherà al Cimitero comunale per Ia deposizione dell’omaggio floreale alla lapide in ricordo dei Soci defunti.

Alle ore 10.30 ci sarà la Santa Messa presso la chiesa di San Dalmazzo, celebrata per tutti i soci avisini.

Verso le 11.45, nel salone consigliare, avrà luogo la Cerimonia con il seguente programma: saluto del presidente e delle autorità, consegna delle benemerenze ai soci, delle borse di studio agli studenti vincitori del relativo bando di concorso.



Il pranzo sociale, anche quest'anno, non verrà organizzato per motivi inerenti il Covid-19.

Verranno premiati i Soci che hanno raggiunto le seguenti donazioni : 8, 16, 24, 50, 75 e 100: 8 donazioni con medaglia in rame, 16 con diploma con distintivo in argento, 24 con distintivo in argento dorato, 50 donazioni con distintivo in oro , 75 con distintivo in oro e rubino e 100 donazioni con distintivo in oro e smeraldo.

Per la stesura definitiva dell’elenco dei premiati, saranno prese in considerazione le donazioni effettuate entro il 31 luglio

Si avvisano i premiati - che non possono intervenire personalmente alla cerimonia delle premiazioni - di farsi rappresentare o delegare un proprio congiunto per il ritiro della benemerenza e della medaglia; in caso di assenza, darne tempestiva comunicazione alla segreteria.



Sabato 6 novembre alle ore 18 nella Parrocchia di San Dalmazzo, la Sezione AVIS ricorderà tutti i Soci defunti, con l'affissione di un apposito necrologio in città e con la presenza ufficiale del Consiglio direttivo con il labaro alla Santa Messa. Per ricordare la loro amicizia ed il bene che essi hanno fatto al prossimo sofferente con le loro donazioni di sangue.



Il Consiglio direttivo ha inoltre organizzato, domenica 24 ottobre, per tutti i donatori e amici simpatizzanti una giornata in Monferrato. Durante la mattinata, alle ore 7.00 si partirà con l'autobus granturismo dal Largo Argentera di Borgo San Dalmazzo ; l'arrivo è previsto per le ore 10, seguito da una visita del centro storico: la Cattedrale, il Castello Gonzaga (esterno) e Piazza Martiri. Alle ore 12.30 pranzo presso l'agriturismo "La Bottazza" e nel pomeriggio visita alla cantina.

La quota tutto compreso è di 65 euro. Le iscrizioni sono aperte sino a giovedì 30 settembre telefonando all'agenzia Cacao Viaggi (348.7980237). Il saldo dovrà essere versato entro il 15 ottobre.