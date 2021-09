Lutto a Centallo: è Pierpaolo Bertaina l'escursionista disperso in valle Pesio

E' Pierpaolo Bertaina il 66enne che è stato ritrovato verso la mezzanotte di ieri (martedì 28 dicembre) sotto cima Mirauda, deceduto probabilmente per un malore durante un'escursione partita dal Pian delle Gorre.

Bertaina abitava in frazione Boschetti. Purtroppo, la sua famiglia non era nuova alle tragedie in montagna: nel 2008, infatti, anche la figlia di Pierpaolo, Chiara, ne era rimasta vittima durante un'ecursione sulla sud dell'Argentera in valle Gesso.

A intervenire in soccorso dell'uomo sono stati i vigili del fuoco e i membri del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della Guardia di Finanza. Hanno battuto i sentieri attorno al rifugio a partire dalle 20.30, fino a concludere le ricerche con il ritrovamento della salma.