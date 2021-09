Tante iniziative in programma per il Gruppo di lettura di Bra

Non si fermano le attività del Gruppo di lettura Young Adults realizzato con il supporto della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Si tratta di una schiera di giovani appassionati per la lettura che si incontrano regolarmente per condividere la propria passione, confrontarsi sui libri letti e scambiarsi idee.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 16 ottobre 2021, quando alle 12,45, nell’ambito del Salone del libro di Torino, i giovani braidesi incontreranno lo scrittore e regista teatrale Marco Baliani, autore de “La pietra oscura” (ed. Bompiani). Grazie al coordinamento di Fabio Geda, il gruppo di lettura è stato invitato sul palco a dialogare con l'autore.

Inoltre, martedì 19 ottobre (ore 17.30) la biblioteca di Bra avrà come ospite Simone Saccucci, scrittore, storyteller ed educatore, in un incontro dedicato appositamente ai partecipanti al gruppo di lettura.

La partecipazione al gruppo è assolutamente libera e gratuita. Chiunque può unirsi al sodalizio in qualsiasi momento dell’anno. Per illustrare le attività svolte e incentivare gli amanti dei libri a farsi avanti, la curatrice del gruppo Elena Sardi ha predisposto un video introduttivo che si può vedere sulla pagina You Tube del Comune di Bra.

“La nostra speranza”, fanno sapere dalla biblioteca, “è che l’iniziativa prosegua nel suo successo e che nel prossimo futuro possano costituirsi altri gruppi di lettura, magari con target diversi”.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca civica di Bra al numero 0172-413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it.