Cuneo: concerto lirico-sinfonico in onore di Bartolomeo Bruni

Domani sera, sabato 2 ottobre, al Teatro Toselli alle ore 21 si terrà il concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra Bruni.

In prima esecuzione in Italia saranno eseguite alcune ouverures, arie e brani d’insieme tratti dalle opere “Célestine, Claudine, Toberne e Le Major Palmer”, le opere più famose del compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni, vissuto a Parigi negli anni della Rivoluzione francese, conosciuto ed apprezzato in tutta Europa al suo tempo, di cui si celebrano i 200 anni dalla morte.

Ne saranno interpreti il soprano Irene Favro, il mezzosoprano Annamaria Turicchi ed il tenore Mattia Pelosi, mentre la narrazione di Sergio Falovo affidata alla voce di Luca Occelli si alternerà alla musica. L’orchestra Bruni, integrata con allievi del Conservatorio “G.F. Ghedini”, sarà diretta dal M° Gianrosario Presutti.

Il concerto è gratuito, previa prenotazione presso incontridautore@yahoo.it.

Saranno pienamente rispettate tutte le norme di prevenzione Covid.