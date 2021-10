Scopri “TREVI”, la Pinsa di QNEO

QNEO, un ristorante dove gustare la Pinsa, la Pala, il Tegamino e il Padellino, per un'esperienza culinaria unica. Il colore rosso del logo QNEO, la sua forma appetitosa e la semplicità del menu intendono una proposta di cibo autentica, ispirata dalla ricerca delle materie prime, da un processo di lavorazione lungo e artigianale del prodotto, per garantire un'alta digeribilità.





Oggi vi presentiamo la Pinsa chiamata “TREVI”.

Gamberi, Concassé di pomodori, Zucchine, Burrata e Origano sono gli ingredienti che accompagnati dalla croccantezza della pinsa compongono la TREVI, un vero viaggio nel gusto.

Ingredienti di qualità, sempre freschi, ricercati per il loro inconfondibile gusto. Come la Trevi tante altre proposte per accontentare tutti i palati: gusti forti o delicati, abbinamenti studiati dai nostri chef per sorprenderti con un #gustochenontiaspetti.

Gli impasti realizzati da mix di farine lievitano dalle 24 alle 48 ore, e grazie alla grande qualità d’acqua, circa l’80%, sono leggere e digeribili.

Pinsa, Pala, Tegamino e Padellino sono le proposte che puoi trovare nel menù del QNEO in Piazza Boves 11 - Cuneo.





Dal giovedì alla domenica, dalle ore 18:30 alle 24:00

Chiama ora per prenota il tuo tavolo allo 0171-332685 o al 338-8304759.

