Fuga di gas ed esplosione in strada Canavere a Savigliano: due persone ferite

A distanza di circa 24 ore dall'esplosione avvenuta a Rossana, con una persona ferita, tragedia sfiorata anche a Savigliano, in strada Canavere 13, dove stanno operando da ore i vigili del fuoco di Saluzzo, Levaldigi e Savigliano.

Poco prima delle 5 di oggi 4 ottobre c'è stata un'esplosione, a seguito di una probabile fuga di gas, in un cascinale per metà adibito a ricovero attrezzi e per l'altra metà suddiviso in quattro unità abitative.

La fuga è avvenuta in uno degli alloggi, dove in quel momento erano presenti due persone, entrambe rimaste ferite, in particolare un uomo di circa 60 anni, travolto in pieno dalla deflagrazione. Ferito anche un secondo uomo, presente nella casa.

Verifiche in corso da parte della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, per capire cosa abbia provocato l'innesco che ha portato all'esplosione. L'abitazione, come avvenuto ieri per Rossana, sarà quasi certamente posta sotto sequestro.