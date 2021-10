Oggi giornata di piogge alluvionali in Piemonte e Liguria: miglioramenti in vista martedì e giovedì

Le stiamo vedendo in queste ore le piogge alluvionali dovute all'area di profonda depressione che ha investito la provincia Granda, il Piemonte e la Liguria di ponente sin da ieri (domenica 3 ottobre): dalla mattinata, infatti, piogge molto intense interessano il savonese e l'asse del Piemonte meridionale afferente la valle Tanaro. Che saranno però una costante per tutto il resto della giornata, secondo il bollettino meteo di Datameteo.com.



L'attenzione maggiore è quindi per la giornata di oggi. Le condizioni miglioreranno poi domani, con una nuova fase soleggiata, e nel corso della giornata di mercoledì con l'arrivo di correnti più asciutte, con fase più ventosa sui rilievi, al mare e aree limitrofe.



Al nord-ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi a giovedì 7 ottobre

Cielo coperto con piogge alluvionali su tratto ligure da Genova a Savona e aree dell’entroterra limitrofe. Altrove fenomeni intensi a macchia di leopardo su Piemonte meridionale e settentrionale, meno intensi altrove; migliora domani per un nuovo peggioramento nella serata e nelle prime ore di mercoledì. Poi un nuovo miglioramento giovedì.



Termometro in diminuzione delle minime e massime da giovedì. Minime in pianura intorno 9-15°C e massime 17-20°C. Al mare minime intorno 14-19°C e massime 19-22°C. In pianura moderati da Nord, al mare forti da sud-est.



- Da venerdì 8 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti irregolari nel weekend e clima mite.



