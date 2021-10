Demonte: sabato i funerali del sindaco Francesco Arata

Si terranno sabato 9 ottobre alle ore 15 nell'anfiteatro della piazza di Demonte il funerale dell'avvocato Francesco Arata, primo cittadino scomparso nella giornata di ieri (mercoledì 6 ottobre).

Milanese di nascita, classe 1953, era un avvocato penalista di fama, innamorato del paese di Demonte, dove erano nati i nonni paterni e i genitori. Molto conosciuto, a Demonte tornava spessissimo, con i quattro figli e gli 8 nipoti.

Quando decise di candidarsi, nel 2019, espresse un sogno per il comune della Valle Stura: "Vorrei creare qualcosa di bello per i giovani e attirare le famiglie, offrendo loro servizi e opportunità. E' un peccato che posti così belli si spopolino. Per me questo è un punto cruciale: far sì che le persone desiderino vivere qui, perché Demonte è bella e si vive bene".

Venerdì 8 ottobre alle 18, nella chiesa locale, il S.Rosario in memoria del defunto.