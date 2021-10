In occasione della scompasa di Giovanni Bergese porgiamo un sentito ringraziamento al Dr. Lorenzati e a tutto il personale, medici, infermieri e oss del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, al reparto di Neurologia, al personale del 118 e della camera mortuaria per la professionalità, gentilezza e umanità dimostrate in un momento così doloroso.