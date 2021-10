Il Natale arriva allo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore

Quest’anno da Biraghi il Natale arriva in anticipo: da mercoledì 13 ottobre a domenica 14 novembre 2021, infatti, presso lo Spaccio Freschi di Biraghi di Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, situato di fianco alla sede della storica azienda piemontese, sarà possibile prenotare i cesti natalizi e ritirarli poi a dicembre in concomitanza con le festività natalizie. Cinque i tagli delle confezioni al prezzo finale di 10, 15, 20, 25 e 30 euro.



Tra i protagonisti del Natale ci sarà la nuova Gran Ricotta Super Cremosa: presentata in anteprima durante Cibus 2021, prodotta con latte 100% italiano, è più gustosa e più cremosa della ricotta tradizionale, mantenendo però la stessa quantità di grassi e consentendo la preparazione di dolci più leggeri: può essere usata, ad esempio, nel tiramisù al posto del mascarpone, oppure nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile.



All’interno del negozio, oltre a una selezione di prodotti d’eccellenza del territorio, si trova uno spazio dedicato ai lattiero caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte Piemontese.



Inoltre, in occasione della promozione “Ottobre Eccezionale”, che si concluderà martedì 2 novembre, sarà possibile usufruire di una serie di offerte sui prodotti Biraghi e non solo.