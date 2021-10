"Una presenza discreta ma concreta, anima della famiglia Merlo": a Cuneo l'ultimo saluto alla signorina Natalina Merlo

Davvero in molti si sono riuniti oggi (giovedì 14 ottobre) nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco di Cuneo per l'ultimo saluto a Natalina Merlo, co-fondatrice con il fratello Amilcare del celebre gruppo industriale leader nel settore dei sollevatori telescopici.



Presenti, com'era inevitabile che fosse, diverse autorità civili della città e dell'intera provincia - primo fra tutti, ovviamente, il sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna, accompagnato da diversi membri della giunta - , ma anche diversi rappresentanti del mondo imprenditoriale come Mauro Gola e Giuliana Cirio, presidente e direttore di Confindustria Cuneo.



A officiare il vescovo di Cuneo Piero Delbosco. Il feretro, all'arrivo, è stato salutato dalla famiglia al completo.

Natalina, 91 anni, è spirata martedì 12 ottobre nella propria abitazione. E' stata ricordata da tutti - specie dai membri della famiglia - per il proprio impegno nel plasmare l'azienda di famiglia in un vero e proprio colosso internazionale: forte è il ricordo, in tutti i dipendenti della ditta, di una donna dal cuore grande e dalle spiccate capacità imprenditoriali. Ferma la sede dalle 14 alle 18 di oggi, in segno di rispetto.- ha detto Delbosco durante l'omelia -".".Ieri (mercoledì 13 ottobre) la camera ardente al Centro ricerca e formazione della Merlo in via Maestri del Lavoro di San Defedendente di Cervasca, con la veglia notturna di alcuni dipendenti e dei membri del Centro ricerca stesso.Al termine della funzione i lavoratori della Merlo spa hanno realizzato due interventi in ricordo della defunta, ricordandola come una "" che "".- ha detto il signor Amilcare Merlo, visibilmente commosso, una volta presa la parola -".Fuori dalla chiesa, davanti al feretro in partenza, il patron dell'azienda circondato dalla famiglia si lascia andare alle ultime parole per la sorella: "".