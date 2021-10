Un'immagine che parla da sola: via l'insegna Burgo dalla storica cartiera di Verzuolo

Un'immagine che parla più di tante parole.

Da questa mattina, venerdì 15 ottobre, sono cominciate le operazioni per rimuovere la scritta Burgo dalla cartiera di Verzuolo. Tra qualche minuto la gigantesca scritta in blu accompagnata dal logo, non sarà più visibile.



Un marchio storico, nato nel 1905 e legato al nome e alla figura dell'ingegnere Luigi Burgo che qui ha Verzuolo ha costruito una storia aziendale di grande peso.



Comincia una nuova era per l'impresa cartaria. Targata Smurfit Kappa Group.