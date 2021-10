“Antiqua” a Bra: due concerti di musica classica in Santa Chiara

“Antiqua” fa tappa a Bra, rassegna di concerti dedicati alla musica classica, ambientati nella splendida cornice della Chiesa di Santa Chiara, opera di uno dei massimi esponenti del barocco piemontese, Bernardo Antonio Vittone.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 22 ottobre alle ore 21, con “Marin Marais e il regno di Luigi XIV”: ad esibirsi in concerto Marco Casonato alla viola da gamba e Gianluca Geremia a liuto e tiorba. Musiche di Marais, De Visee e Couperin.

Il venerdì successivo, 29 ottobre, sempre alle 21, va in scena il Classico Terzetto Italiano, con Ubaldo Rosso al flauto, Carlo De Martini alla viola e violino e Francesco Biraghi alla chitarra. Verranno eseguiti brani di Ferdinando Carulli, Joseph Kuffner e Gioacchino Rossini.

Gli appuntamenti di “Antiqua” a Bra sono organizzati dagli Amici della Musica di Savigliano in collaborazione con il Comune di Bra, nell’ambito di “Recondite Armonie 2021”.

Informazioni e biglietti (intero a 10 euro) chiamando i numeri 335.5299411 e 393.6899470.