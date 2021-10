Rifreddo: aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori e presidenti di seggio

Il comune di Rifreddo ricorda che è possibile iscriversi all’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio per le future elezioni.

Per ricoprire l’incarico di scrutatore non sono previsti particolari requisiti, se non la residenza e l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune, mentre per essere iscritti a quello dei presidenti di seggio è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Chi fosse interessato può presentare domanda come scrutatore agli uffici comunali entro il 30 novembre, mentre l'iscrizione all'albo dei presidenti si chiuderà al 31 ottobre.

"Ricordiamo - ci spiega il vicesindaco Elia Giordanino - che la nomina degli scrutatori avverrà a livello comunale attraverso una procedura di sorteggio e che lo stesso è ispirato a criteri di rotazione in modo da dar la possibilità a più persone di ricoprire l’incarico. Quella del presidente, invece, è una figura scelta dalla Prefettura all’interno degli iscritti all’albo comunale".

Si ricorda, inoltre, che chi è già iscritto agli albi non deve rinnovare l’iscrizione in quanto la stessa ha valenza fino a quanto non si perdono i requisiti o si procede a revoca espressa.

Maggiori informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito www.comune.rifreddo.cn.it oppure presso gli Uffici comunali. Uffici che sono a disposizione anche per informazioni telefoniche allo 0175.260022.