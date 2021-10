Cuneo, vandalizzate auto in via Basse Sant'Anna: compaiono anche cartelli anti-vaccino e green pass

Una domenica sera difficile, quella appena passata, per i residenti di via Basse Sant'Anna a Cuneo: verso le 23 sono stati informati, infatti, dai carabinieri di alcuni atti vandalici che hanno coinvolto le loro automobili, parcheggiate a lato della strada.



La notizia ha avuto ampio riscontro sui social network, ed è stata confermata dai carabinieri di Cuneo, intervenuti sul posto.



Oltre al taglio delle ruote delle automobili, i vandali hanno lasciato fogli con scritte anti vacciniste: nel video qui sotto, si possono scorgere le scritte "no green pass" e "il vaccino uccide".