Autunno con gusto al Castello di Racconigi con le eccellenze della pianura cuneese [FOTO E VIDEO]

La preparazione del piatto, “Cubo di sottofiletto di Fassone con Peperone rosso di Cuneo, fonduta di Gorgonzola, crema di Aglio di Caraglio e scaglie di Grana”, è avvenuta nella sala di Ercole, mentre lo chef Camia illustrava i passaggi per la preparazione del piatto, la sua squadra, coordinata dalla figlia Elisabetta, sous chef, ha distribuito graditi assaggi al pubblico.

L'evento, organizzato e promosso dall’ATL del Cuneese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte, il Comune di Racconigi e l’Associazione Le Terre dei Savoia, è stato condotto dalla giornalista e critico gastronomico Paola Gula, affiancata dallo chef stellato Massimo Camia che ha proposto un goloso cooking show a base di prodotti locali.

Una giornata speciale per presentare i prossimi eventi autunnali che vedono protagonisti i prodotti delle terre della pianura cuneese. I giornalisti partecipanti, prima della conferenza stampa e del cooking show, sono stati guidati alla scoperta del nuovo percorso di visita "Vita privata di un Re".

“Dopo la prima presentazione dedicata ai prodotti tipici del Monregalese e della montagna, ospitata nella Reggia di Casotto a Garessio, questo secondo appuntamento ha portato lo sguardo sui prodotti e sui piatti Reali della pianura cuneese" - ha dichiarato il Presidente dell’ATL, Mauro Bernardi - "Eccellenze ospitate in una cornice di ineguagliabile bellezza, il Salone d’Ercole del Castello di Racconigi. Rinnoviamo così il binomio cultura-enogastronomia, proposta vincente nel panorama dell’offerta turistica cuneese.”

Un tripudio di colori e di profumi, con la fragranza del pane dei forni di Savigliano (che riproporrà nel 2022 la Festa del Pane) e dei tradizionali biscotti come il Real Biscotto di Racconigi, le Batiaje e le paste di meliga di Torre San Giorgio, le Quaquare di Genola, i Quajot ed Cavalion ed il Marenotto di Marene, fino ai profumi più freschi della menta e delle erbe officinali di pianura. Dulcis in fundo hanno fatto capolino anche le galuperie al cioccolato quali il Dronerese e il Cuneese al Rhum, il Bacio di Fossano e il Pumalin di Lagnasco, per chiudere con il tradizionale panettone piemontese Albertengo, goloso preludio del Natale.