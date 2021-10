Nel 2022 riaprirà sede territoriale sanitaria di Corneliano d'Alba

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il sindaco di Corneliano, Alessandra Balbo e il dott. Laudani nella sede dell'Asl Cn 2 seguito da un sopralluogo della direzione sanitaria (dott. Veglio, dott. Laudani, direttore sanitario dott.ssa Dalfonso, la coordinatrice degli infermieri e della logistica) con l'obiettivo: la ristrutturazione della sede territoriale sanitaria di Corneliano d'Alba.



L'intervento per una spesa di circa 40 mila euro da parte del Comune prevede locali rinnovati, con una sala di attesa più grande, nuovi servizi igienici, più servizi da parte dell'AslCn2.



"La direzione sanitaria dell'AslCn2 ci ha comunicato che il distretto di Corneliano verrà riaperto e potenziato con ulteriori servizi, pensati in particolare per gli anziani che non riecono a spostarsi, tra i quali la spirometria - spiega il primo cittadino Alessandra Balbo - . Una realtà importante per la salute della popolazione che ospita all'interno della struttura i locali del Consorzio Socio-Assistenziale, dove già dagli anni '80 i servizi sociali ricevono il pubblico una volta la settimana. Ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione comunale i funzionari e dipendenti dell'AslCn2 per la disponibilità dimostrata in questi mesi non facili relativa alle nostre richieste di apertura e alla riconferma dei servizi in paese".



Il distretto chiuso dalla primavera scorsa - causa necessità di personale medico specializzato dirottato per le emergenze della pandemia - avrebbe dovuto riaprire a metà ottobre, ma il comune di Corneliano, dovendo iniziare la ristrutturazione ha posticipato l'apertura ad inizio 2022.