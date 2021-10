Nei cimiteri di Cuneo, Savigliano, Fossano e Saluzzo il ricordo dei bambini non nati

Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, spese tutta la sua vita per dare voce agli ultimi e ai piccoli, e chi più di un bimbo nel grembo materno non viene ascoltato se indesiderato, inopportuno o malato? Le azioni che Don Oreste portava avanti non erano mai contro qualcuno. Egli incontrava la sofferenza delle persone e sulla base di questa innalzava al Padre la sua supplica, stimolando in chi gli stava accanto un desiderio di bene e di giustizia. È con questo spirito che i promotori della preghiera invitano a fare memoria di tutti i piccoli e invocare la pace per coloro che si sono lasciati tentare dal sopprimere la vita. La recita del rosario e la deposizione di un fiore vogliono essere un segno per rendere omaggio e dignità a ognuno di questi nostri fratelli la cui vita non dipende da quanti giorni è durata, ma dall’essere stata amata da Dio e creata a sua immagine e somiglianza per l’immortalità. Vogliono inoltre dare, a chi ha perso la sua creatura, qualunque sia stata la causa, uno spazio di elaborazione del lutto nella pace della preghiera e nel silenzio di un cimitero, ad un lutto tanto frequente quanto soffocato che provoca spesso dolore nella solitudine ed è difficile da elaborare. Si pregherà anche per tutte quelle persone che non sono state raggiunte con una proposta concreta alternativa all’aborto.