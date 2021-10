Auto finisce nella scarpata a Brossasco: due giovani morti e due feriti gravi

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 23.51: Si aggrava terribilmente il bilancio dell'incidente. L'ufficio stampa dell'Asl Cn1 comunica che ci sono due giovani deceduti a causa dei traumi riportati nell'incidente.

In macchina, in totale, c'erano cinque ragazzi, tutti poco più che ventenni. Due hanno perso la vita. Altri due giovani sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al Santa Croce di Cuneo, mentre una ragazza è stata trasferita, in codice giallo, di media gravità, al Santissima Annunziata di Savigliano

ORE 22.48: Giungono frammentarie le prime informazioni dalla Valle Varaita, dove i soccorsi sono stati allertati per un grave incidente stradale a Brossasco.

Si apprende che, poco dopo le 22, lungo la strada provinciale numero 8, un'auto - parrebbe con tre persone all'interno dell'abitacolo - è finita in una scarpata, dopo aver perso aderenza sul fondo stradale.

Allertato il numero unico per le emergenze, il 112, sono state inviate sul posto le ambulanze dell'emergenza sanitaria 118, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco di Saluzzo, Venasca, Busca, al nucleo speleo-alpino-fluviale e all'autoscala, partite dal Comando di Cuneo.

Sul posto anche le Forze dell'ordine.

In un primo momento, come reso noto dall'ufficio stampa dell'Asl Cn1, sembrava che l'auto avesse preso fuoco, con alcuni occupanti al suo interno. I Vigili del fuoco invece smentiscono che vi sia stato un principio d'incendio: si tratterebbe soltato di una fuoriuscita di fumo denso dal vano motore dell'auto.

I tre occupanti della vettura avrebbero riportato, come reso noto dal Comando dei Vigili del fuoco, ferite gravi