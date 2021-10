Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 ottobre, sulla bovesana.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate di fronte al distributore Esso, nei pressi della rotonda per Borgo San Giuseppe. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.

Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed emergenza sanitaria.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.