Incidente mortale sulle piste di Prato Nevoso: a processo per omicidio colposo

Il febbraio 2019, una comitiva di amici decise di trascorrere la serata sulle piste da sci di Prato Nevoso.

Uno di loro, intorno alle 22.30, ha travolto sulla pista snow park uno sciatore ligure che, qualche giorno dopo l’intervento chirurgico e sei giorni dopo il ricovero a Mondovì, perse la vita in seguito ad una trombo embolia.

Questa la vicenda che fa da sfondo al procedimento penale in corso al tribunale di Cuneo a carico di M.A. imputato di omicidio colposo con riferimento alla legge 363 del 2003, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.

In aula hanno sfilato i testimoni (gli accompagnatori) che hanno riferito al giudice di non aver assistito al momento dello scontro. Uno dei soccorritori, un volontario, ha raccontato che l’infortunato, quando è stato soccorso e trasportato prima in infermeria e poi in ospedale, fosse lucido e cosciente.

A costituirsi parte civile, il fratello della vittima: “Quella sera avevamo deciso di andare a sciare. Non ho assistito all’impatto. Quando ho raggiunto mio fratello lui era già a terra.

Lamentava dolori allo stomaco e alla pancia. Mi si è avvicinato un ragazzo (l’imputato: ndr) che mi ha detto ‘è colpa mia. Gli ho tagliato la strada mentre sciavo. Non l’ho fatto apposta’.

Ricordo che nel raccontarmi l'accaduto aveva fatto un gesto di spalla come se avesse fatto in modo di evitarlo. Presumo non si siano scontrati. Ho pensato che si fossero incrociati gli scii e che mio fratello fosse stato sgambettato.

M.A. era in piedi, illeso. Non si è fatto male.”

Punto saliente dell’istruttoria è appurare se il decesso dell’uomo, avvenuto giorni dopo l’incidente, a seguito un intervento chirurgico, sia dipeso in effetti da quest’ultimo.

Nel corso dell’udienza tenutasi, è stato ascoltato il consulente medico legale del p.m.: “In ospedale è stato fatto tutto il possibile” ha sostenuto la dottoressa, aggiungendo che la morte “è imputabile agli episodi di desaturazione cui il paziente era stato soggetto nei giorni precedenti”.

La prossima udienza, il 18 gennaio.