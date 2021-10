Cimitero di Dronero: scoperto un grande favo di vespe

Due importanti interventi da parte della polizia Locale, uno ieri sera ed uno nella giornata odierna, sono avvenuti presso il cimitero di Dronero a causa della presenza di un favo di vespe di importanti dimensioni.



Ieri sera, transennata l’area, sono iniziati i lavori, proseguiti fino in tarda serata per la messa in sicurezza e per cercare di eliminare il pericolo.



Viste le dimensioni del favo e l’aggressività delle vespe, si è reso necessario un secondo intervento nella giornata odierna servendosi di un escavatore.



L’operazione difficoltosa è stata possibile grazie al coordinamento tra polizia Locale, Vigili del Fuoco e Area tecnica comunale, permettendo prima di tutto di identificare l’esatta posizione del favo: si era sviluppato all’interno di una lunga radice di un vecchio cipresso, da anni abbattuto, nell’area trentennale del cimitero.



È ora garantito l’accesso all’intera area del cimitero in totale sicurezza, anche in occasione nell’imminente festività di Ognissanti.