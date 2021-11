Buona affermazione per la Fai Cisl Cuneo, che elegge due RSU nello stabilimento Fattorie Osella di Caramagna Piemonte

Buona affermazione per la Fai Cisl Cuneo, che elegge due RSU nello stabilimento Fattorie Osella (gruppo Mondelez) di Caramagna Piemonte (Cn) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali svoltesi in azienda il 26 ottobre. I votanti sono stati 72 su 120 aventi diritto, pari al 60%. Le preferenze per la Fai Cisl sono state 29, mentre durante le precedenti elezioni tenutesi nel 2018 ne erano state ottenute 24, eleggendo una RSU.

“Il risultato di queste elezioni è frutto del lavoro svolto nell’arco del triennio, durante il quale non è mai mancato il sostegno della nostra organizzazione ai lavoratori Fattorie Osella, e in particolar modo ai nostri iscritti”. Ad affermarlo è Antonio Bastardi, Segretario Generale della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Il ringraziamento della Segreteria va agli iscritti, in particolar modo ai non eletti. Il mio personale augurio alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

I due rappresentanti dei lavoratori, su quattro disponibili, eletti per la Fai Cisl sono Marco Tribaudino e Gaye Yaya Hamadi. Fortunato La Spina, operatore sindacale Fai Cisl che da anni si occupa di Fattorie Osella, commenta: “Siamo soddisfatti per il risultato, che vede aumentare i nostri voti e le RSU elette. In particolare ci complimentiamo con Marco Tribaudino, storico rappresentante sindacale della nostra organizzazione, e con Gaye Yaya Hamadi, lavoratore di origine straniera che alla prima candidatura ha ricevuto un importante riconoscimento dai propri colleghi”.