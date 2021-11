Pronti per tornare a sciare a Pian Munè di Paesana?

La stagione invernale è alle porte e Pian Munè è pronta ad accogliere gli appassionati dello sci per ripartire alla grande sulle sue piste da discesa! I lavori di sistemazione, manutenzione e miglioramenti continuano a ritmi serrati in attesa della prima nevicata.

Nel frattempo, per gli sciatori il sito online di acquisto degli skipass si sta attivando per le registrazioni e la creazione del profilo per acquistare via web e accedere direttamente alle piste quando la stagione sciistica inizierà.

Per aiutare i meno avvezzi al web la biglietteria della stazione (presso il rifugio accanto al parcheggio) resterà aperta tutti i sabati e domenica dal 5 novembre al 6 dicembre (dalle 10 alle 18) per dare una mano nella registrazione on line ed essere pronti all’acquisto dello skipass via web.

Sarà sempre possibile acquistare in biglietteria il giorno in cui si decide di venire a sciare ma acquistando on line si risparmia.

Lo skipass giornaliero adulti on line ha un prezzo di 20 euro anziché 22.

Gli Over 60 il venerdì e il lunedì avranno lo skipass in Promo a 12 euro anziché 14.

E tutte le famiglie scieranno (acquistando solo on line) a prezzi davvero vantaggiosi.

Cosa serve per l’acquisto on line

Creazione del proprio profilo tramite registrazione e richiedendo eventualmente le agevolazioni di cui si ha diritto (per età, per le famiglie, per i tesserati sci club, per gli studenti universitari ecc.)

La card nominativa (la card skipass) già utilizzata gli scorsi anni, se non la si ha si può fare direttamente in biglietteria o ritirare dopo il primo acquisto

Una carta di credito per il pagamento

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione a rispondere a tutti i dubbi via mail all’indirizzo direzione@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.