Venasca, al via i lavori per la nuova area camper: sedici piazzole a due passi dal centro

Sono partiti i lavori per la realizzazione dell’area camper a Venasca. L’area, situata in via F.lli Lavalle, avrà una superficie di 4.733 metri quadrati e una capienza finale prevista di 16 posti camper; il progetto prevede in questa prima fase la realizzazione di 8 piazzole. La futura area camper sorgerà a circa 300 metri dal centro storico di Venasca, in una posizione facilmente accessibile anche dal percorso escursionistico VVT – Val Varaita Trekking, che transita a circa 500 metri dall’ingresso. La gestione sarà inizialmente assunta direttamente dal Comune, per poi passare a un futuro affidamento tramite bando. L’intervento presenta un quadro economico complessivo pari a 62.500 euro, di cui 50.000 euro sono stati ottenuti grazie a un finanziamento della Regione Piemonte a valere sul bando “Aree di sosta”; la restante somma di 12.500 euro è data dal cofinanziamento comunale.

"La realizzazione dell’area camper rappresenta un tassello importante per qualificare ulteriormente Venasca – dice il sindaco Silvano Dovetta – verso un ruolo di accoglienza turistica e potrà portare benefici immediati al paese, generando nuove opportunità per le attività commerciali e favorendo una fruizione più ampia e sostenibile del nostro territorio. La presenza di un’infrastruttura accogliente per il turismo itinerante potrà infatti stimolare l’economia locale, incrementare le presenze e accompagnare lo sviluppo del sistema di percorsi outdoor di valle".

Le piazzole, pavimentate con autobloccanti drenanti, avranno dimensioni di 10 metri x 8 e saranno disposte a coppie, delimitate da siepi e ombreggiate con alberature di medio e alto fusto. Saranno disponibili allacciamenti per acqua ed energia elettrica, oltre al punto di scarico per acque grigie e nere. Il progetto prevede anche un futuro fabbricato servizi con wc, docce, lavabi e area lavaggio stoviglie, non compreso nei lotti iniziali. Sul lato verso il torrente verranno inoltre predisposti circa 700 metri quadrati di area verde con giochi per bambini e zone picnic.