Saluzzo, fino a 4.000 euro per i negozi di vicinato: aperto il bando anti-desertificazione

Un contributo che può raggiungere i 4mila euro. Può essere utilizzato per la gestione ordinarie, per migliorie tecnologiche, per abbellire i locali all’esterno e all’interno e per tante altre fattispecie.
Entro il 31 marzo è possibile richiedere “contributi a sostegno degli esercizi commerciali di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle aree affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a rischio desertificazione”.
Il Comune di Saluzzo ha pubblicato l’apposito bando per il triennio 2026-28 che si può leggere interamente e scaricare dal sito web dell’ente. Sono elencate le zone individuate per l’assegnazione dei fondi, specifiche aree del territorio comunale affette da carenze strutturali del settore commerciale: il territorio del Municipio di Castellar, le frazioni Cervignasco, Via dei Romani, San Lazzaro, il centro storico, borgo Maria Ausiliatrice. Inoltre, l’isolato compreso fra corso IV Novembre, via Todini e via Bodoni, sia per esercizi già insediati alla data di pubblicazione de bando, sia per esercizi da insediare nel 2026.
Al bando sono allegate le cartine e le planimetrie per verificare la possibilità di accedere ai fondi, a seconda dell’indirizzo dell’attività. Il contributo potrà essere richiesto per tre anni. Il richiedente dovrà indicare per ogni singola annualità gli interventi programmati ed relativi costi.
Nel testo del bando sono indicati i beneficiari possibili e i possibili esclusi, oltre all’elenco delle spese ammissibili. Tutti i dettagli, il bando e la documentazione si può leggere e scaricare al link https://comune.saluzzo.cn.it/novita/il-bando-del-comune-di-saluzzo-per-contributi-a-sostegnodegli-esercizi-commerciali-di-vicinato-triennio-2026-28/