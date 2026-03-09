Saluzzo, fino a 4.000 euro per i negozi di vicinato: aperto il bando anti-desertificazione

Un contributo che può raggiungere i 4mila euro. Può essere utilizzato per la gestione ordinarie, per migliorie tecnologiche, per abbellire i locali all’esterno e all’interno e per tante altre fattispecie.

Entro il 31 marzo è possibile richiedere “contributi a sostegno degli esercizi commerciali di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle aree affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a rischio desertificazione”.

Il Comune di Saluzzo ha pubblicato l’apposito bando per il triennio 2026-28 che si può leggere interamente e scaricare dal sito web dell’ente. Sono elencate le zone individuate per l’assegnazione dei fondi, specifiche aree del territorio comunale affette da carenze strutturali del settore commerciale: il territorio del Municipio di Castellar, le frazioni Cervignasco, Via dei Romani, San Lazzaro, il centro storico, borgo Maria Ausiliatrice. Inoltre, l’isolato compreso fra corso IV Novembre, via Todini e via Bodoni, sia per esercizi già insediati alla data di pubblicazione de bando, sia per esercizi da insediare nel 2026.

Al bando sono allegate le cartine e le planimetrie per verificare la possibilità di accedere ai fondi, a seconda dell’indirizzo dell’attività. Il contributo potrà essere richiesto per tre anni. Il richiedente dovrà indicare per ogni singola annualità gli interventi programmati ed relativi costi.