Cascina 420 apre il suo Store a Savigliano dove ci sono le proprie radici!

La "marijuana light" ha cambiato completamente il volto dell'economia di settore e dell'occupazione. Infatti, ha contribuito a dare una grossa spinta all'occupazione giovanile. Regolamentata dal ministero dell'Agricoltura, la Cannabis sta diventando un punto di riferimento per molte giovani imprese, offrendo degli sbocchi professionali che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili.

Il giovane imprenditore Kevin Gigliarano ha avuto l'idea di creare il progetto Cascina 420, un'azienda che basa le sue fondamenta sul delivery di canapa legale e derivati avvalendosi del contributo dei coltivatori del territorio, con la formula del prodotto a km 0.

Il senso dell'intero progetto è far conoscere e sdoganare un settore che ha tanti anni di vita anche in Italia e moltissimi professionisti che ci lavorano con passione e dedizione. Un settore che tuttavia quotidianamente deve affrontare difficoltà legate anche ad una certa arretratezza culturale senza avere le giuste tutele.

“Un lungo percorso di studio, ricerca e sacrifici – ci ha spiegato Kevin Gigliarano, titolare di Cascina 420 - ci ha portato alla creazione di una nuova linea di prodotti, derivata parer nostro, dalla selezione delle migliori infiorescenze sul mercato. E’ dal passato che le nostre mani attingono l’esperienza per coltivare e raccogliere in campagna i frutti della terra, rispettando i ritmi delle stagioni. Esperienza e rispetto per la tradizione, ma anche avanzata professionalità ed apertura verso il futuro, ci hanno permesso di dare vita a una linea di prodotti unica e innovativa. Da quasi quattro anni coniughiamo con passione le preziose abilità dei coltivatori del territorio con le esigenze dei gusti di oggi, regalando intense emozioni a chi sa apprezzare la Cannabis light. Puntiamo sulla qualità innanzitutto, a partire dalle materie prime, sempre eccellenti e fornite dai produttori di zona.

Poi rispetto alle procedure di preparazione dei prodotti da mettere in vendita, vige un assoluto rigore nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Sostenibilità lungo tutta la filiera, tradizione, collaborazione e produttività a km 0. Sono queste le basi su cui si fonda Cascina 420.

E’ l'unica azienda in Piemonte a consegnare tutti i giorni, compreso sabato e domenica, dalle 18 alle 23, con le modalità del Food Delivery, riunendo diversi produttori con caratteristiche di qualità ben precise.

Il nostro sistema di consegna è molto simile a quello già consolidato nell'ambito del food delivery, infatti, basta connettersi a cascina420.it, scegliere i prodotti preferiti e selezionare la propria area di residenza. In 45′ siamo dal cliente in tutta Torino e in 60′ a Cuneo, Alba e zone limitrofe, dalle 18 alle 23.

Per salvaguardare la privacy dell'utente consegnamo dove preferisce, al suo indirizzo o in luogo a suo piacimento.

Per la spedizione nazionale, garantiamo la consegna in 24/48h.

Se invece il cliente desidera scegliere personalmente i prodotti, può recarsi direttamente presso il nostro shop in piazza Schiaparelli 24, a Savigliano, presso il Il Villaggio della Foglia, dove si coltiva il sogno di fare informazione e condividere informazione su una pianta davvero incredibile con anche la possibilità di fissare un appuntamento per garantire la privacy.

Il negozio è per tutti! Siamo pronti a ricevere ogni tipo di clientela! Abbiamo deciso di aprire il nuovo store a Savigliano, per offrire un servizio qualificato su tutta una serie di prodotti che da anni si scontrano con pregiudizi che non hanno più senso di esistere. Il desiderio è quello di cambiare la mentalità delle persone su questo genere di commercializzazione. Auspichiamo, grazie a impegno e passione, di riuscire ad abbattere presto tutti i preconcetti legati alla marijuana. Offriamo inoltre, con il supporto di alcuni esperti del settore, un servizio di consulenza a impianti e installazioni. Cascina 420 è contattabile per approfondimenti e discussioni.

Inoltre il negozio è aperto dal martedì al venerdì dalle 9,30-13 e 15-19, e il sabato dalle 10-12,30 e dalle 14,30-18.

Troverete non solo articoli per fumatori selezionati con la massima cura di brand conosciuti in tutto il mondo cannabico per veri collezionisti ma tutto il mondo della canapa, dalle piante agli olii, creme, articoli da giardinaggio e semi da collezione”.

Per ulteriori informazioni, il cliente si può avvalere di un servizio diretto di supporto attraverso il call center attivo tutti i giorni dalle 15 a mezzanotte ed un indirizzo di posta elettronica sempre attivo.

Pagamenti con Pos all'utente finale, con carta online o in contanti alla consegna.

Mail: info.cascina420 @gmail.com

Telefono: +39 339 2450752