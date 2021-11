La 41ª Mostra nazionale bovini di Razza Piemontese si sposta in città con le Cene Gourmet

I piatti del Ristorante Bove’s in via Dronero a Cuneo

La 41° Mostra nazionale bovini di Razza Piemontese, che si svolgerà dal 5 al 7 novembre al MIAC, per la prima volta si sposterà in città con le “Serate Piemontesi Gourmet” in alcuni dei migliori ristoranti di Cuneo e non solo.

Un evento da non perdere per chi ama degustare la carne: i locali serviranno piatti della tradizione proposti in chiave contemporanea, con protagonista, ovviamente, la carne bovina di Razza Piemontese. L'idea è promossa da WeCuneo.

Tra i ristoranti che aderiscono all'iniziativa c'è Bove’s in via Dronero a Cuneo. Siamo andati a fare due chiacchiere con il titolare Diego Pirotti.

“Abbiamo aderito con piacere, anche perchè il nostro menù è costruito interamente sulla carne bovina di Razza Piemontese. Ci sarà una lavagnetta che porrà l'accento sulla valorizzazione di questa carne, da noi proposta in 18 tipologie diverse tutto l'anno”.

Quale la vostra proposta per le “Serate Piemontesi Gourmet”?

“Il piatto della settimana è il cervello di fassona impanato e fritto da pucciare nel fondo bruno. Una proposta particolare che valorizza gli scarti e una parte poco utilizzata come il cervello. È un piatto difficile perchè la materia prima è molto delicata. Il fondo bruno è realizzato con ossa ricche di midollo, prima passate in forno, poi lasciate in cottura per un giorno intero, con il sugo che alla fine viene ridotto parecchio. Non è per tutti ma è un piatto delizioso.

Inoltre sul menù ci sarà il vitello tonnato, la picanha piemontese con burro di montagna, e tanto altro ancora”.

Perché proponete sempre la carne bovina di Razza Piemontese?

“Noi siamo un ristorante di carne. In contrapposizione alla moda del momento che vuole carni straniere dalla marezzatura più accentuata e frollature, noi spingiamo sulla Piemontese che cerchiamo di valorizzare. Per noi è la migliore al mondo da utilizzare cruda, tagliata al coltello, o fatta all'albese. Si tratta di una razza autoctona dalle indubbie qualità nutritive. La proponiamo tutto l'anno, sia con tagli pregiati che inusuali”.





Oltre al Ristorante Bove’s di Cuneo (Via Dronero 2/b), ecco i locali che proporranno le Cene Gourmet: Ristorante Il Nanetto di Madonna dell’Olmo (Via della Magnina 3/A) e Osteria Il Nanetto di Caraglio (Via Giacomo Matteotti 40) con la battuta, emulsione di uovo marinato e Parmigiano, i ravioli al cacao ripieni di coda brasata e la costata 500 g con verdure al burro; Ristorante Piatti di Parola di Cuneo (Via Savigliano 11) con la tagliata di Fassona, fiori di zucca croccanti e fonduta di Castelmagno; Ristorante Il Grill del Lovera di Cuneo (Via Roma 37) con la battuta al coltello, ravioli al ragù e la tagliata di Fassona; Bar Restaurant 800 di Cuneo (via Roma 53) con la giovenca qualità premium; Ristomacelleria D’Ale di Cuneo (via Carlo Pascal 3) con “il Croccante” hamburger con doppia panatura, Crudo di Cuneo, miele e pomodorini confit; Relais Cuba Chocolat di Cuneo (piazza Europa 14) con la tartare al crostino, i maltagliati di Fassona e tagliata di Fassona; Maccheria di Cuneo (via XX Settembre 12/c) con la battuta di Fassona al coltello con colatura il castelmagno e insalata mista; Galì Bistrot di Cuneo (piazza Galimberti 6) con battuta di Fassona, vitello tonnato, Galì Burger di Fassona, guancia di vitella; Pantalera di Cuneo (via della Battaglia 230) con battuta di Fassona, vitello tonnato, plin ai tre arrosti, filetto di Fassona con salsa blu d'Aosta.

Per informazioni e prenotazioni, contattare direttamente i ristoranti.