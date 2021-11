Distretto Urbano del Commercio di Cuneo: percorso formativo di cinque incontri dedicato alle imprese

Mercoledì 10, giovedì 11 novembre, dalle 14 alle 17 e lunedì 15 novembre dalle 14 alle 17, nell’ambito della costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, sono in programma una serie di appuntamenti online sul tema “I laboratori di Confcommercio Imprese per l’Italia. Best practice nazionali di rigenerazione urbana”. A queste date si aggiungono laboratori progettuali in presenza martedì 9, dalle 9 alle 13 e venerdì 19 novembre, dalle 9 alle 14, presso Confcommercio Cuneo – Imprese per l’Italia via Avogadro n.32. Gli incontri sono dedicati alle aziende che, tramite alcune testimonianze, intendono approfondire la natura e la funzionalità dei distretti commerciali e le iniziative correlate, funzionali all’ottimale definizione del Programma strategico e all’avvio dell’operatività del Distretto stesso. Il percorso formativo, iniziato nel mese di ottobre con gli interventi di alcuni fra i più autorevoli esperti italiani nei campi dell’urbanistica, commercio, nuove tecnologie e startup, economia e gestione delle imprese, è coordinato da Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio - Cuneo. L’organizzazione del percorso è a cura di Ascomforma – Agenzia Formativa Confcommercio Cuneo. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso agli incontri online telefonare alla Segreteria di Ascomforma 0171/604127

“In relazione alla partecipazione del Comune di Cuneo all’istituzione del Distretto Urbano del Commercio, Ascomforma - Agenzia Formativa di Confcommercio Cuneo in qualità di soggetto attuatore del percorso formativo, ha predisposto un denso programma composto da 13 incontri, online e in presenza, per formare le imprese e i sottoscrittori del tavolo di partenariato ai fini della concertazione dei contenuti del progetto distrettuale - afferma Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio Cuneo -. Gli incontri, che proseguiranno fino a metà novembre, si avvalgono della testimonianza di autorevoli esponenti del mondo Confcommercio, in particolare di Lombardia e Veneto. Racconteranno, per esempio, come e perché costituire un distretto del commercio, quali funzioni deve avere e quali ricadute positive porterà sul territorio”.

“Crediamo molto al tema dei Distretti, strettamente collegato a quello della rigenerazione urbana, tanto caro a Confcommercio - aggiunge Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo -. Essi si configurano come una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio quale efficace fattore di aggregazione, in grado di attivare dinamiche non solo economiche, ma anche sociali e culturali. Parliamo dello sviluppo delle nostre città e dei loro centri. Ci siamo proposti come soggetto di riferimento di questo progetto in virtù anche della volontà politica della Regione, che ha promosso i distretti del commercio. Ci abbiamo creduto e Cuneo è rientrata nei 25 progetti ammessi. Tocca a noi, ora, tramite la creazione di best practice, rendere la nostra città più vivibile e fruibile dal punto di vista economico-commerciale”.

Il webinar di lunedì 8/11 dalle ore 14.00 alle 17.00 verterà su una testimonianza dal titolo “20 anni di progetti di commercio di vicinato: punti di forza e debolezza delle iniziative” a cura dell’architetto Giovanna Codato. Mercoledì 10, giovedì 11 e lunedì 15 sarà il turno delle testimonianze dei referenti di alcune Confcommercio regionali, in aree in cui risultano già attive esperienze di distretto. Interverranno, rispettivamente, il direttore di Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini con il responsabile Area Politiche Associative, Giorgio Puppi, il direttore di Confcommercio Parma, Claudio Franchini e il presidente di Confcommercio Busto Arsizio, Rudy Collini. L’appuntamento in presenza di venerdì 19 novembre, invece, sarà coordinato da Marco Manfrinato, direttore Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo e dall’architetto Andrea Marino, progettista del piano strategico del distretto. Durante l’incontro è prevista la testimonianza di Roberta Capuis, responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio Imprese per l’Italia. Il programma formativo del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo vedrà anche un laboratorio finale dedicato ai referenti del tavolo di partenariato, in programma anch’esso martedì 9/11, dalle 9 alle 13, presso il palazzo comunale di Cuneo. Coordinano i lavori Marco Manfrinato e l’architetto Andrea Marino.