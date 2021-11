Salvato un border collie in quota, intervengono i vigili del fuoco in zona impervia

Intervento nella giornata di oggi, domenica 7 novembre, per il salvataggio di un border collie di circa 30 chili bloccato in quota in località Durandini sopra il comune di Ostana in alta valle Po.

Un'escursionista è partito in mattinata per una gita in solitaria col suo cane di 12 anni di nome Lara. L'animale si è sentito male a pochi km dall’arrivo alla macchina parcheggiata nei pressi dell'agriturismo Mizoun.

È intervenuta la squadra in soccorso dei vigili del fuoco di Barge trattandosi di zona impervia che ha ha consegnato l'animale alle cure veterinarie.