Anche Scarnafigi ha commemorato i caduti di tutte le guerre

Questa mattina (domenica 7 novembre) si è tenuto a Scarnafigi durante la messa delle 10 officiata dal parroco don Claudio Lerda un momento di raccoglimento di fronte al monumento ai caduti in Piazza parrocchia per ricordare il sacrificio sui campi di battaglia dei caduti scarnafigesi e tutti i cadutti delle guerre in Italia.



A fare gli onori di casa il capogruppo scarnafigese Flavio Chiavazza ed il sindaco Riccardo Ghigo che per l'occasione ha conferito la cittadinanza onoraria al milite ignoto.

La giornata si è conclusa con il pranzo sociale al Fly bar di via Moretta.