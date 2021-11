Mondovì, individuato il gestore per la nuova piscina: sarà la ASteMa di Acqui Terme

Cresce l'attesa nei monregalesi e non solo per l'apertura della rinnovata piscina.

Un intervento di circa 2,5 milioni di euro, effettuato dalla Fantino Costruzioni srl di Cuneo, che interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi e delle vasche.

Gli interventi sono finiti e oggi, martedì 9 novembre, arriva una importante notizia: c'è un gestore per il nuovo impianto natatorio.

"La Commissione Giudicatrice ha individuato nella società ASteMa, con sede ad Acqui Terme (AL), il futuro gestore della piscina comunale – dichiara l’Assessore allo Sport Luca Robaldo – Nelle prossime settimane verrà resa nota la data di apertura dell’impianto e l’elenco delle attività corsistiche e di libera balneazione".

Tra le tante novità che erano state annunciate per la piscina, ci saranno particolare scontistiche per gli alunni delle scuole presenti in città e nell'intero monregalese, in particolare per il liceo sportivo.