Il Pianeta Giovani svela i temi e gli ospiti del convegno del 27 novembre

Il Pianeta Giovani della Galassia Granda di Insieme scopre le carte sul convegno che si terrà sabato mattina 27 novembre presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo, generalmente conosciuto come il momento “clou” dell’anno per l’Associazione. “Un Pianeta per i Giovani - Percorsi tra opportunità ed innovazione in Granda”: questo il tema su cui verterà il dibattito dove interverranno i ragazzi di Insieme con gli ospiti che hanno invitato per discutere sull’attrattività del territorio della Provincia per i giovani, ragionando sui suoi punti di forza e di debolezza, passando dal campo universitario ai poli di ricerca, dal mondo imprenditoriale e turistico a quello degli eventi e dell’intrattenimento.

Sotto la guida di Filomena Greco, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, Luca Vender ed i suoi ragazzi si confronteranno con Chiara Ambrogio, scienziata cuneese specializzatasi negli Stati Uniti e rientrata in Italia con ingenti finanziamenti per le sue ricerche, e Aaron Gomez Figueira, ex studente messicano dell’Università del Gusto di Pollenzo che vive e lavora nelle Langhe grazie alla propria specializzazione. A questo dibattito si uniranno Nicola Moschetti, studente del Politecnico di Torino, e Paolo Fino, professore e coordinatore della sede distaccata a Mondovì del Politecnico. Interverranno anche Marco Brandani, amministratore delegato di Maina S.p.A., azienda produttrice di panettoni con una forte vocazione all’esportazione, e Laura Fruttero nella doppia veste di responsabile di Palazzo Righini, small luxury hotel a Fossano, e fondatrice della catena di paninerie gourmet La Farcia. Infine parteciperanno Carla Coccolo di Slow Food per un’analisi della manifestazione “Cheese” che si tiene biennalmente a Bra ed Ivan Chiarlo, direttore artistico di “Anima Festival” di Cervere. Concluderà i lavori il Presidente della Provincia, Federico Borgna.

Tavoli di lavoro variegati e di alto profilo, che sicuramente daranno modo di creare momenti di confronto costruttivi per poter stimolare consapevolezza e fornire proposte di crescita al nostro territorio.