Pian Munè di Paesana: la stazione sciistica che ha a cuore le famiglie

In Valle Po, nel piccolo comune di Paesana, esiste una località turistica organizzata per il tempo libero di famiglie, sportivi, camminatori e amanti della montagna e del relax.

Due accoglienti rifugi dove gustare piatti tipici. Aperti tutti i giorni, tutto l’anno, perché qui la montagna è a portata di tutti e da scoprire in ogni stagione.

Itinerari per il trekking tutto l’anno e nell’inverno battuti dal gatto delle nevi, adatti quindi anche a chi si approccia le prime volte alla neve (con ciaspole e sci d’alpinismo).

Piste da sci per esperti e principianti. 16 km di piste, uno skilift e una seggiovia, due tapis roulant con campi scuola interattivi per i bambini e pista per il bob.

Un parco giochi aperto anche in inverno, un bosco didattico con tante curiosità sulla flora e la fauna del territorio (La Trebulina) e spazi tranquilli per lasciare i bambini a giocare liberi e in sicurezza.

Insomma, qui tutto guarda al divertimento e al tempo libero di tutti in un luogo armonioso e organizzato.

“L’occhio di riguardo è sicuramente per le famiglie, che rappresentano il futuro del nostro turismo, senza far mancare nulla agli altri. Per le famiglie dedichiamo uno spazio speciale tra i nostri prezzi. Per sciare sulle nostre piste da discesa c’è uno skipass tutto dedicato, con il quale i bambini da 0 a 3 anni sciano gratis, da 4 a 6 anni sciano gratis accompagnati da un adulto pagante e fino a 14 anni possono acquistare lo skipass feriale a 10 euro e quello festivo a 13, mentre mamma, papà ed eventuali fratelli più grandi hanno in promo lo skipass feriale a 15 euro e quello festivo a 18 euro” dicono ad una voce Marta e Valter, i due giovani gestori della stazione a capitale pubblico.

Tutto questo con pochi e semplici clic sul sito web di acquisti on line skipass.pianmune.it, su cui basta registrarsi, chiedere l’agevolazione per poi acquistare da casa e sciare con prezzi vantaggiosi.

E per essere ancora più efficienti, già nel mese di novembre la biglietteria al Rifugio Pian Munè è aperta il sabato e domenica dalle 10 alle 18 (fino al 6 dicembre) per aiutare i meno avvezzi alla tecnologia a Registrarsi e richiedere l’agevolazione per arrivare prontissimi alla stagione invernale.

Maggiori Informazioni si possono richiedere alla mail direzione@pianmune.it oppure al numero 0175518029 oppure ancora scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.